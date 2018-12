Grundwasserspiegel normalisiert sich erst nach Monaten

Laut Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz hat sich die Niedrigwasserlage am Mittelrhein zwar leicht entspannt, ist aber noch nicht zu Ende. Das liege vor allem am deutlich gefallenen Grundwasserspiegel. Dieser bestimme die Pegelstände des Rheins wesentlich und dürfte sich nach der extremen Sommerdürre erst nach Monaten wieder normalisieren, sagte ein Sprecher.