Verunreinigungen für Menschen unbedenklich

In zwei Seen, im Elfrather See in Krefeld und im Baldeneysee in Essen, wurden sehr geringe Konzentrationen von drei Antibiotikagruppen nachgewiesen. "Die in den beiden Seen gefundenen Mengen waren so niedrig, dass gesunde Menschen keiner Gefahr ausgesetzt waren" , sagt Professor Martin Exner, Leiter des Hygiene-Instituts des Universitätsklinikums Bonn.