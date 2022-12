Vermieter wie Mieter werden lange Zeit im Voraus über die Umstellung informiert. Extra-Kosten für die Umstellung selbst fallen nicht an, wohl müssen aber in Ausnahmefällen neue Geräte angeschafft werden. Dafür gibt es Zuschüsse. Fragen und Antworten.

Warum ist überhaupt eine Umstellung von L-Gas auf H-Gas nötig?

L-Gas kommt derzeit vorwiegend im Norden und Westen Deutschlands, darunter zum Teil in NRW, zum Einsatz. Allerdings neigen sich die L-Gas-Vorkommen, die aus Deutschland oder aus den Niederlanden stammen, allmählich ihrem Ende zu.

Das "L" bei L-Gas ist übrigens die Abkürzung für "low calorific", auf Deutsch: "niederkalorisch". Was heißt, dass dieses Gas einen vergleichsweise geringen Brennwert und Energiegehalt aufweist. Im Gegensatz dazu punktet das H-Gas - das "H" steht kurz für "high calorific" ("hochkalorisch") - mit einem höheren Brennwert und Energiegehalt.

Weil das L-Gas langsam knapp wird, erfolgt bis 2030 eine sogenannte Marktraumumstellung. Dabei wird das Erdgasnetz einschließlich aller angeschlossenen Geräte wie etwa Heizungen oder Gasthermen von L-Gas auf H-Gas angepasst. H-Gas kommt im überwiegenden Teil Deutschlands bereits seit langem zum Einsatz. Es stammt aus Norwegen, Großbritannien und Russland.

Wo in Deutschland erfolgt überhaupt die Umstellung?

Zum Beispiel teilweise in Nordrhein-Westfalen. In der Region Remscheid wurde schon in diesem Jahr mit der Umstellung begonnen, sie soll 2024 abgeschlossen sein. In Münster soll die Umstellung ab 2026 erfolgen, in Detmold ab 2025. In Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) ist die Umstellung von L-Gas auf H-Gas bereits abgeschlossen.

Ebenfalls eine Umstellung gibt es in