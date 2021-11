Aber die Inflationsrate liegt derzeit bei gut vier Prozent und damit unter der geschätzten Rentenerhöhung. Unter dem Strich bleibt für die Rentner also etwas übrig. Das könnte sogar üppiger ausfallen, wenn die Preise am Juli 2022 vielleicht nicht mehr so stark ansteigen wie im Moment.

Wie unsicher sind die Prognosen? Oder anders gefragt: Könnte die Rentenerhöhung auch deutlich niedriger ausfallen?

Die genaue Zahl ist unsicher, aber dass die Renten nach der Nullrunde in diesem Jahr wieder deutlich steigen, ist sehr wahrscheinlich. Die Rentenerhöhung ist ja kein plötzliches Geschenk an die Rentner, sondern sie wird nach einer festen Formel ausgerechnet.

Die Lohnentwicklung spielt da – neben anderen Faktoren - eine wichtige Rolle. Und die Löhne sind nach der Corona-Krise in diesem Jahr wieder gestiegen, damit auch die Einnahmen der Rentenkasse – und davon profitieren die Rentner im kommenden Jahr.

Die Politik könnte den Rentnern allerdings noch einen Strich durch die Rechnung machen. In der Finanzkrise hat Berlin die Rentenanpassungsformel nämlich geändert: Damals waren die Löhne – genau wie in der Corona-Krise – kräftig eingebrochen und anschließend langsam wieder auf Vorkrisenniveau gestiegen.

Diese Lohnerhöhungen waren also eigentlich keine und durften deshalb auch kein Plus für die Rentner bringen. Aber dieser sogenannte Nachholfaktor ist derzeit ausgesetzt. Sollte der Bundestag ihn gleich nach den Koalitionsverhandlungen wieder in Kraft setzen, dann bleibt für die Rentner unter dem Strich deutlich weniger übrig.

Allerdings haben alle Parteien im Wahlkampf versprochen, dass sie die Rentner nicht zur Kasse bitten werden. Eine Kürzung der Rentenerhöhung wäre da nahe am politischen Selbstmord.