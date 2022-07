Islamisches Opferfest: Was wird ab heute gefeiert?

Es geht darum, dass der Prophet Ibrahim bereit war, Allah seinen erstgeborenen Sohn Ismail zu opfern. Als Allah den Gehorsam sah, gab er ihm stattdessen einen Schafbock. Die Gläubigen feiern den glücklichen Ausgang dieser Prüfung, bei der der Sohn gerettet wurde und Ibrahim an dessen Stelle das Tier schlachtete.

Die Geschichte von Ibrahim und seinem Sohn zeigt islamischen Theologen zufolge Allahs Barmherzigkeit gegenüber den Menschen. In der Bibel wird die Geschichte als die Opferung Isaaks durch Abraham erzählt.

Auch in NRW werden Opfertiere geschlachtet

Beim viertägigen Opferfest finden sich Gläubige zum Gebet zusammen, Familien unternehmen Ausflüge, Kinder erhalten Geschenke. Und oft werden Opfertiere geschlachtet, deren Fleisch an Freunde, Verwandte und Bedürftige verteilt wird. In NRW ist das etwa auf einem Bauernhof in Grevenbroich möglich. Gläubige aus der ganzen Umgebung fahren deshalb dorthin. Die meisten haben sich auf dem Hof schon Wochen vorher ein Schaf ausgesucht, das dann in ihrem Beisein geschlachtet wird.