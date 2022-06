Überfüllte Flughäfen: Einsatz türkischer Hilfskräfte geplant

Das deckt sich mit den Informationen aus türkischen Medien: Sie berichten seit Tagen über das Chaos an den deutschen Flughäfen und darüber, dass türkisches Flugpersonal aushelfen soll. Demnach würden 2.000 Hilfskräfte gesucht. Für ihren Einsatz sollen sie 6.000 Euro erhalten - vermutlich für die gesamte Saison.

Türkische Medien: A2-Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt

Die Deutsche Welle schreibt, dass das Personal von einer Firma aus Istanbul geschickt werden soll. Voraussetzungen zur Einstellung seien unter anderem Deutschkenntnisse auf A2-Niveau und Fachwissen zu internationalen Sicherheitsstandards an Flughäfen.

Das deutsche Verkehrsministerium hatte in dieser Woche bereits angekündigt, dass vorübergehend Leiharbeiter aus der Türkei nach Deutschland geholt werden könnten, um sie bei der Gepäckabfertigung einzusetzen. In diesem Bereich fehlen viele Mitarbeiter, weil die Firmen sie in der Pandemie entlassen haben und jetzt kaum neue finden. Hinzu kommen immer wieder Ausfälle durch Corona, auch bei den Fluggesellschaften.

"Temporäre Lösung" für Probleme an Flughäfen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sprach in der "Bild am Sonntag" von einer mit Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) abgestimmten Aktion, mit der man die Personalengpässe an deutschen Flughäfen "abstellen und eine temporäre Lösung präsentieren" wolle.

Arbeitskräfte sollen angemessene Arbeitsbedingungen haben

Arbeitsminister Heil betonte, es müsse angemessene Arbeitsbedingungen für die ausländischen Hilfskräfte geben. "Dabei wollen wir jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausschließen. Die Arbeitgeber müssen Tariflohn zahlen und für die befristete Zeit anständige Unterkünfte bereitstellen" , sagte er.

Innenministerin Faeser ergänzte, dass die Arbeitskräfte bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden sollen, nicht aber bei den Sicherheitskontrollen: "Bei der Sicherheit gibt es keine Abstriche."

Innenministerin Nancy Faeser (SPD).

Könnte die Bundespolizei nicht helfen?

Da es aber auch bei den Sicherheitskontrollen Engpässe gibt, wird auch über einen möglichen Einsatz der Bundespolizei diskutiert. Dazu sagte der Präsident der Behörde, Dieter Romann, der "BamS": " Der Bundestag hat entschieden, diese Dienstleistungen zu privatisieren. Über Veränderungen kann nur der Gesetzgeber entscheiden. Wenn die Bundespolizei diese Aufgaben übernehmen soll, bedarf es 10.000 neuer Stellen. "

Kurz vor Beginn der Haupturlaubszeit hatte etwa die Lufthansa angekündigt, insgesamt knapp 3.000 Flüge an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München zu streichen, weil sich vermehrt Besatzungen wegen Corona-Fällen krankmelden. Grund ist insbesondere fehlendes Personal nicht nur bei der Airline selbst, sondern auch bei den Flughäfen unter anderem bei der Sicherheitskontrolle.

Wissing weist Verantwortung für Chaos den Flughäfen und Airlines zu