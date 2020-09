Warntag: Warum in ganz NRW die Sirenen heulen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn hat dazu aufgerufen, die App "Nina" aufs Mobiltelefon herunterzuladen. Aktuell nutzen etwa 7,6 Millionen Menschen die Anwendung.

BBK -Präsident Christoph Unger betont die Wichtigkeit des bundesweiten Warntags: "Wir glauben, dass es ungemütlicher werden wird. Es gibt konkrete Erfahrungen wie beispielsweise die Jahrhundertflut 2002 an der Elbe, die unzählbaren Starkregenereignisse der letzten Jahre oder der Störfall in einem Chemiebetrieb in Köln-Worringen mit einer großen Brandwolke im Jahr 2008." Sogar Erdbeben seien denkbar, etwa in der Kölner Bucht.

Bundesweiter Sirenenalarm

Erstmals seit 30 Jahren sollen am Donnerstag wieder fast überall im Bundesgebiet die Sirenen heulen. Die Warnung beginnt mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton. Entwarnung soll um 11.20 Uhr durch einen einminütigen Dauerton gegeben werden. Allein in Düsseldorf werden 81 Sirenen Probealarm auslösen. In Essen wurden 30 neue Sirenen installiert, die Alarm auslösen können.

Gerade jüngere Menschen können laut BBK heutzutage mit Sirenenalarm nicht viel anfangen. Deshalb müsse der Weckeffekt der Sirene mit Handlungsempfehlungen verknüpft werden, sagt Amtspräsident Unger. In Münster allerdings bleibt es still, weil neue Sirenen nicht pünktlich aufgebaut werden konnten.