Doch dafür müssen die Menschen in NRW auch wissen, dass ein solcher eingetreten ist. Doch in einigen Kommunen reichen die Sirenen für eine flächendeckende Information der Bevölkerung derzeit offenbar noch nicht aus.

Warnsysteme nach Kaltem Krieg abgebaut

Zwar fielen nach Informationen des Innenministeriums keine Anlagen bei dem Test komplett aus, einige hatten aber von vorneherein nicht an dem Probealarm teilgenommen. Denn viele Kommunen müssen ihr Sirenennetz erst wieder aufbauen, nachdem sie es nach dem Ende des Kalten Krieges in den 1990er-Jahren abgebaut haben.

Auch in Greven heulten am Donnerstag nicht die Sirenen. Und selbst am 5. September, wenn der zweite landesweite Warntag nach dem 6. September 2018 in NRW stattfindet, werden nicht alle Einwohner das Heulen des Alarms hören.