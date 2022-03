Warntag abgesagt: Sirenen in NRW bleiben morgen still

Es gehe darum, eine " Verunsicherung der Bevölkerung oder sogar Fehlinterpretation " zu vermeiden - so begründete Innenminister Herbert Reul ( CDU ) die Absage des landesweiten Warntags am morgigen Donnerstag. Er teilte den Kommunen die Entscheidung per Erlass mit. Angesichts des Kriegs in der Ukraine könnten die schrillen Sirenen möglicherweise unbegründet Ängste auslösen.

NRW-Innenminister Herbert Reul

Normalerweise besteht der Probealarm aus drei Teilen: Auf einen einminütigen Dauerton (Entwarnung) folgt nach einer Pause ein einminütiger an- und abschwellender Heulton (Warnung bei Gefahren) und nach einer weiteren Pause wieder ein einminütiger Dauerton.

Wozu dient der Warntag?

Der Warntag soll der technischen Überprüfung der Warnmedien dienen und die Bevölkerung dafür sensibilisieren, im Ernstfall richtig und zielgerichtet zu reagieren. Maßnahmen sind dann je nach Lage beispielsweise das Schließen von Fenster und Türen oder die Aufforderung, sich nicht im Freien aufzuhalten. In den vergangenen Jahren konnten durch den Test beispielsweise Serverprobleme bei der Warn-App "Nina" identifiziert werden.