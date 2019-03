Stahlarbeiter streiken am Montag

Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall für Montag (11.03.2019) zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft vom Wochenende sollen zum Beispiel alle Stahlbetriebe in Duisburg betroffen sein.

An sechs Toren des Thyssenkrupp-Stahlwerks im Stadtteil Hamborn seien Kundgebungen geplant. In Bochum soll an insgesamt vier Standorten gestreikt werden.

Aktionen soll es auch im Siegerland geben: in Eichen, Ferndorf und Siegen-Geisweid. In Siegen soll am Vormittag eine zentrale Kundgebung stattfinden.