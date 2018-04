Wann wird in NRW gestreikt?

In NRW sind die Hauptkampftage der Gewerkschaften Dienstag (10.04.) und Mittwoch (11.04.). Am Dienstag ruft Verdi NRW alle Mitglieder mit kommunalen Arbeitgebern zum ganztägigen Warnstreik auf. Großkundgebungen wird es in Köln, Dortmund und Bielefeld geben.

Die im DBB und seinen Fachgewerkschaften organisierten Mitglieder werden am Mittwoch warnstreiken. Deren zentrale Demo und Kundgebung wird in Bonn stattfinden.

Wer streikt?

Es sind im Prinzip alle Bereiche des Öffentlichen Dienstes betroffen: Kitas, Nahverkehr, Flughäfen, Feuerwehr und Rettungskräfte (Notdienste sind gewährleistet), Müllabfuhr, Straßenmeistereien, KFZ -Zulassungsstellen, Bürgerämter, Verwaltungen, Krankenhäuser – sie alle können bestreikt werden.

Wie erfahre ich, ob meine Kita streikt?

Betroffen sind nur Kitas in kommunaler Trägerschaft. Diese Kitas werden nach Auskunft von Verdi alle Eltern vorab informieren, damit sie eine alternative Unterbringung organisieren können. Ansprechpartner ist also die Einrichtung.

Welche Alternativen zum ÖPNV gibt es?

Busse und Straßenbahnen werden vielerorts still stehen. In Großstädten können S- und Regionalbahnen eine Alternative sein, sie fahren dort oft mehrere Bahnhöfe an. Wer kein Auto hat, kann Fahrgemeinschaften bilden oder Car-Sharing nutzen. Wer fit ist, steigt aufs Rad um. Auch ohne eigenen Drahtesel kann man mit Leihrädern vorwärts kommen.

Welche Flüge sind vom Streik betroffen?

Bei bestreikten Airports sei mit Flugausfällen zu rechnen, so Verdi. Konkrete Infos zu den Warnstreiks an Flughäfen will die Gewerkschaft am Montag (09.04.2018) bekanntgeben.

Der Flughafen Düsseldorf wird voraussichtlich nicht am 10.04. bestreikt. An diesem Tag gibt es eine bereits seit Langem geplante Belegschafts-Versammlung. Ob alternativ an einem anderen Tag gestreikt wird, ist noch offen.

Welche Ausnahmen vom Streik gibt es?

Da zurzeit auch Betriebsrats-Wahlen stattfinden, kann es sein, dass einige Betriebe deshalb den Warnstreik verschieben. Dies betrifft zum Beispiel die Rheinbahn in Düsseldorf, wo am 10. April Wahlen stattfinden..

Wird es weitere Streiks geben?

Das hängt vom Ergebnis der nächsten Tarifrunde am 15./16. April ab. Sollte es zu keiner Einigung kommen, sind weitere Streiks möglich.