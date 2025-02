Seit 3 Uhr sind in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis die Beschäftigten im ganztägigen Ausstand. In Gütersloh bleiben die Stadtbus-Fahrzeuge im Depot. Und auch in den Kreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf und in Solingen sollten Busse nur eingeschränkt fahren. Bei der Regionalverkehr Münsterland GmbH sind laut der Gewerkschaft Verdi Lüdinghausen, Beckum und Ibbenbüren betroffen. Im Kreis Borken soll lediglich für einige Stunden am Morgen gestreikt werden.

Warnstreik in Bonn auch bei Stadt und Bundesministerien

In Bonn sind auch bei der Stadt, den Bundesministerien, dem Studierendenwerk der Universität und diversen weiteren Einrichtungen nach Angaben von Verdi befristete Arbeitsniederlegungen geplant.

Warnstreiks auch in Kitas und Kliniken und bei der Müllabfuhr

Kitas sollen heute unter anderem in Solingen geschlossen bleiben. In Velbert ist die Müllabfuhr zum Streik aufgerufen. Und in Bonn und Solingen werden Kliniken bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi macht schon seit einigen Tagen Druck für die laufenden Tarifverhandlungen - Tag für Tag mit Aktionen in verschiedenen Städten.

Trotz Tat von München: Verdi hält an Versammlungen fest

An ihren in NRW geplanten Versammlungen hält die Gewerkschaft nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Versammlung von Streikenden in München fest. Man werde aber – in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden vor Ort – den Ablauf ändern, teilte eine Sprecherin mit. Entweder würden die Demonstrationen still abgehalten oder sie würden in einem anderen, verkürzten Format mit nur einer kurzen Ansprache als stille Gedenkzüge organisiert.

Heute ist nicht der Tag, um die Trillerpfeifen herauszuholen. Gewerkschaft Verdi

Unsere Quellen:



WDR-Recherchen

Material der Nachrichtenagentur dpa

Über dieses Thema berichtet der WDR am 14.02.2025 auch im Hörfunk: WDR5-Nachrichten, 8 Uhr.