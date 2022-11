50.000 im Warnstreik: IG Metall zieht erste Bilanz

Stand: 04.11.2022, 17:08 Uhr

An Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in NRW haben sich in dieser Woche der IG Metall zufolge knapp 50.000 Beschäftigte beteiligt. Es sei noch nicht zu Ende, so die Gewerkschaft.