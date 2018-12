In NRW kann es am Montagvormittag (10.12.2018) vielerorts zu Problemen im Bahnverkehr kommen. Betroffen sind laut Bahn-Gewerkschaft EVG S-Bahnen und der Regional- und Fernverkehr. Die EVG hatte gegenüber der Bahn am Sonntag angekündigt, dass der Schwerpunkt in NRW liegen werde. Wie die Bahn am Sonntag mitteilte, hat der Streik voraussichtlich auch überregionale Auswirkungen.