Sicherheitspersonal: Warnstreiks an NRW-Flughäfen

Flugreisende in mehreren deutschen Städten müssen am Donnerstag aufgrund weiterer Warnstreiks mit Flugausfällen rechnen. Die Sicherheitsbeschäftigten in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart seien zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch (09.01.2019) mit.

Die Streiks in Düsseldorf und Köln-Bonn sollen laut Verdi um Mitternacht beginnen. Wie schon am Montag (07.01.2019) in Berlin sei auch an diesen Flughäfen mit starken Einschränkungen im Luftverkehr zu rechnen.