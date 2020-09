Leere Briefkästen: Beschäftigte der Post streiken erneut

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit mit der Post erneut zu Warnstreiks in NRW aufgerufen. Beschäftigte in Bochum, Lippstadt, Arnsberg, Beckum, Erwitte, Willich, Solingen, Düsseldorf, Paderborn und Münster sind ganztägig in den Warnstreik getreten. Das teilte die Gewerkschaft mit.

Es könne erneut zu Verzögerungen bei der Zustellung kommen. Um Wahlunterlagen muss sich aber niemand sorgen – diese würden priorisiert behandelt, bestätigte die Deutsche Post dem WDR.