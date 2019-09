In vielen Unternehmen bleiben am Mittwoch (25.09.2019) und Donnerstag (26.09.2019) Toiletten ungeputzt, Mülleimer voll und Fenster schmutzig.

Die Gebäudereiniger befinden sich im Warnstreik. In mehreren Städten des Landes legten die Gebäudereiniger am Mittwochmorgen die Arbeit nieder, so in Dortmund, Viersen und Köln.

Unter dem Motto "Sauberkeit hat ihren Preis" wollen etwa 100 Beschäftigte im östlichen Ruhrgebiet zwei Tage lang streiken. In Dortmund fand die zentrale Demonstration statt.