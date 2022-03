Warnstreik: Flugausfälle und Verspätungen in Düsseldorf und Köln am Montag erwartet

Flugreisende müssen am Montag an den NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat einen Warnstreik des Sicherheitspersonals angekündigt. Der Streik wird in Köln/Bonn um 0:00 Uhr und in Düsseldorf um 3 Uhr beginnen und um 24 Uhr wieder enden.

Zahlreiche Flugstreichungen und Verzögerungen werden laut Flughafen Düsseldorf vor Ort erwartet. Reisende sollen sich frühzeitig bei ihrer Airline informieren. Für den Flughafen Düsseldorf ist es schon der zweite Streik innerhalb weniger Wochen. Durch den Streik im Februar waren bereits über 100 Flüge ausgefallen.