Berliner Flughafenstreik wohl in NRW spürbar

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld drohen am Montagmorgen (07.01.2019) massive Einschränkungen des Luftverkehrs. Der Grund ist ein vierstündiger Warnstreik des Sicherheitspersonals, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Samstag (05.01.2019) aufrief. Die Aktion soll um 05.00 Uhr beginnen und bis zu vier Stunden dauern. Auswirkungen dieses Streiks könnten auch in NRW zu spüren sein.

Der Köln-Bonner Flughafen warnte per Twitter vor " Unregelmäßigkeiten bei Flügen in die Hauptstadt ". Flugreisende mit Reiseziel Berlin sollten sich bei ihren Airlines erkundigen.

Streikausweitung nicht ausgeschlossen