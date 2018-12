Hoffnung für tausende Bahnpendler in NRW : Nach dem Warnstreik bei der Deutschen Bahn werden am Dienstag (11.12.2018) die Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fortgesetzt. Weitere Warnstreiks sind laut EVG vorerst nicht geplant. " Unser oberstes Ziel ist, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erreichen ", sagte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba.