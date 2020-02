Warnstreik an Unikliniken in NRW

Der Marburger Bund hat für Dienstag (04.02.2020) mehr als 6.000 Ärztinnen und Ärzte an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen zum Warnstreik aufgerufen. Auch in anderen Bundesländern werden die Unikliniken bestreikt. Die Streikenden treffen sich zu einer zentralen Kundgebung in Hannover. Wie groß die Beteiligung sein wird, lässt sich noch nicht abschätzen.

Die sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster müssen deshalb viele Operations- und Untersuchungstermine verschieben. Patienten, deren Gesundheit nicht akut gefährdet ist, bekommen einen neuen Termin oder werden an andere Krankenhäuser verwiesen. Ein Notdienst kümmert sich um absolute Notfälle.

Hohe Arbeitszeit gefährdet Patientensicherheit

Der Marburger Bund fordert neben sechs Prozent mehr Gehalt auch eine geringere Arbeitsbelastung für die Mediziner an den Unikliniken. Laut einer aktuellen Umfrage der Gewerkschaft beklagt sich fast jeder vierte Arzt über Arbeitszeiten von mehr als 60 Stunden pro Woche. Dies gehe nicht nur zulasten der Patientensicherheit, sondern auch zulasten der Gesundheit der angestellten Mediziner.