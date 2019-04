Kommunale Kliniken: Tausende Ärzte aus NRW streiken

Patienten vieler kommunaler Krankenhäuser in NRW müssen am Mittwoch (10.04.2019) mit Einschränkungen rechnen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat ihre Mitglieder aufgerufen, sich am bundesweiten Warnstreik zu beteiligen. Mit der ganztägigen Aktion wollen sie Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen machen.

Eine zentrale Kundgebung ist in Frankfurt am Main geplant. In Nordrhein-Westfalen gibt es laut Gewerkschaft 76 kommunale Kliniken, an denen rund 8.000 Ärzte beschäftigt sind. Allein in OWL sind 16 Krankenhäuser betroffen.

Der Marburger Bund hatte die Tarifgespräche für 55.000 Ärzte in den insgesamt mehr als 500 kommunalen Kliniken Mitte März für gescheitert erklärt.