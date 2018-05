Warnhinweise per Smartphone

In den USA , aber auch in Neuseeland und den Niederlanden wird dieser Dienst offiziell als Frühwarnsystem genutzt: Bei Stürmen, Überschwemmungen, auch bei Amokläufen an US -Schulen kam CB schon zum Einsatz.

Mobilfunkanbieter wollen CB nicht kostenlos anbieten

" Die technischen Voraussetzungen dafür wären auch in Deutschland vorhanden ", sagt Henrik Roggendorf vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Dennoch bieten die Mobilfunkanbieter den Service bisher nicht an.

Telekom bestätigte auf WDR -Nachfrage, dass Cell Broadcasting Teil der Mobilfunkstandards sei. Der Dienst sei allerdings derzeit nicht aktiviert: Bisher habe es von den Behörden "keine entsprechenden Anforderungen an ein solches Angebot " gegeben.

Vodafone wird deutlicher: Der Betrieb dieses Warndienstes wäre mit Kosten verbunden, die durch keine zusätzlichen Einnahmen gedeckt würden, erklärt der Anbieter. Vodafone verweist auf die Niederlande, wo der Staat die Kosten für den Warndienst übernommen habe.

App NINA zum Herunterladen

Screenshots der App "NINA"