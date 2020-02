Warmer Winter: In der Natur ist jetzt schon Frühling

Mehr Blattläuse, weniger Stechmücken

Kleine Insekten profitieren von den warmen Temperaturen. Vor allem Blatt- und Schildläuse. Die sterben nur ab, wenn es richtig kalt ist. Diesen Winter haben wahrscheinlich viele überlebt und könnten schon bald zur Plage im Garten werden. Stechmücken dagegen werden in warmen Wintern häufiger von Pilzen und Bakterien befallen. Ihre Chancen, den Winter zu überleben, sind deutlich kleiner.

Kraniche schon zurück

"Singvögel wie Meise und Rotkehlchen verbrauchen in warmen Wintern weniger Energie, sind früher fit und man hört sie auch schon wieder singen" , so der Ornithloge Christian Härting vom NABU . Zugvögel wie Kraniche kommen aus südlichen Gefilden schon wieder zurück. Auch Kiebitze sieht man schon seit einer Woche in Westfalen. Hier und am Niederrhein sind Weißstörche teils gar nicht weg gewesen. "Die sitzen jetzt schon auf den Masten und beginnen mit dem Nestbau" , erzählt Härting.

Zweite Brut möglich

" Wer zuerst mit dem Nestbau anfängt, bekommt die besten Reviere ", so Härting. Dabei besteht aber die Gefahr, dass bei Frost im Frühjahr die geschlüpften Jungtiere nicht überleben. Einige Vogelarten wie beispielsweise die Singvögel sind dann aber in der Lage, einfach neue Eier zu legen und diese auszubrüten, erklärt der Ornithologe.

Wetterkapriolen noch im Rahmen

Obwohl Januar und Februar laut Deutschem Wetterdienst ungefähr drei Grad wärmer waren als der über 40 Jahre gemessene Mittelwert, verhält sich die Natur noch im Rahmen, so Christian Härting. Sie wacht früher auf als sonst, aber " extreme Auswirkungen durch diesen Winter seien nicht zu erwarten ."

Nagetiere sorgen für Ärger

Nur die Landwirte klagen schon über die Auswirkungen des warmen Winters. Besonders im Siegerland gibt es ungewöhnlich viele Mäuse, die durch den warmen Winter überall Nahrung gefunden haben und den Landwirten die Weideflächen wegfressen.