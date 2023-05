Die Pilger können kommen: In Kevelaer startet das Wallfahrtsjahr

Das diesjährige Motto lautet "„Habt Vertrauen - ich bin es“". Es bezieht sich auf die biblische Überlieferung von der Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth durch Jesus. Das Motto passe gut, da auch die Gesellschaft stürmische Zeiten erlebe, erklärte Bastian Rütten von der Wallfahrtsleitung in Kevelaer.

Bis zum Ende der Wallfahrt am 1. November werden rund eine Million Pilger in der kleinen Stadt am Niederrhein erwartet. Ziel der meisten Gläubigen ist die Gnadenkapelle mit dem Marienbild "Trösterin der Betrübten".

Kirchen füllen sich wieder

Im Wallfahrtsbüro ist man erleichtert, dass nach drei Jahren die Zeit der Pandemie und der Einschränkungen endgültig vorbei ist. Pilgergruppen können wieder in Turnhallen und Pfarrheimen gemeinsam übernachten - Kirchen dürfen wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein.

Wallfahrer wollen Marienbild sehen

Auch Pilgerereignisse im Sommer wie die Motorradwallfahrt, die Wallfahrt der Tamilen und eine Wallfahrt mit 1.000 Schülern finden wieder uneingeschränkt statt. Außerdem wird im August groß gefeiert: Vor 100 Jahren wurde die Hauptkirche zur päpstlichen Basilika ernannt.

Das Marienbildnis in der Gnadenkapelle in Kevelaer

In dieser Saison rechnen die Organisatoren damit, dass wieder Hunderttausende der Wallfahrer zum nur Postkarten-großen Marienbild auf dem Kevelaerer Kapellenplatz pilgern werden. Die Wallfahrt findet seit 375 Jahren statt. Als Deutschlands größter Pilgerort gilt Altötting in Bayern.