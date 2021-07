Wald als "Seismograf des Klimawandels"

Eigentlich gibt es seit Jahren keine guten Nachrichten mehr über den Wald in NRW - es geht ihm so schlecht wie noch nie zuvor. Dennoch konnte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Montag wenigsten das vermelden: " Ohne den Wald wäre die Hochwasser-Katastrophe noch dramatischer ausgefallen." Mit ihrer gewaltigen Speicherkraft hätten die Waldböden einiges an Regenwasser aufgehalten.

Die Umweltministerin war am Montagmorgen in den Königsforst bei Köln gekommen, um sich dort erneut ein Bild vom Zustand des Waldes zu machen. Die aktuelle Hochwasser-Katastrophe habe gezeigt, "dass der Klimawandel in Nordrhein-Westfalen angekommen ist ". Nach Stürmen, Dürren und Waldbränden sei es jetzt der Starkregen. Der Wald, so Heinen-Esser, sei ein Seismograph des Klimawandels und massiv betroffen.