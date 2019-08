Wald in der Klimakrise: Mehr Geld für neue Bäume?

Was macht die Politik?

Waldschäden im Königsforst östlich von Köln

Fast täglich geht ein Politiker in den Wald, um vor Kameras zu verkünden, dass man etwas tun müsse. Für den 25. September hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU ) einen nationalen Waldgipfel angekündigt. Ihre Parteifreundin Heinen-Esser plant für den 11. November eine "Wald-Konferenz" in NRW.

Klöckner trifft sich am Donnerstag (29.08.2019) mit Verbänden, um angesichts massiver Schäden durch Dürre und Borkenkäfer in deutschen Wäldern über Nothilfen zu beraten. Für Aufforstungsmaßnahmen will Heinen-Esser allein in NRW 100 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren ausgeben.

Sind die vorgeschlagenen Schritte sinnvoll?

Massive Schäden werde man "nicht mit ein paar Hundert Millionen Euro repariert kriegen" , sagt der Grünen-Umweltexperte im NRW-Landtag, Norwich Rüße. Er warnt davor, sich mit immer neuen Vorschlägen zur Wiederaufforstung zu überbieten. Nötig sei eine Naturverjüngung (darunter versteht man den natürlichen Aufwuchs jungen Waldes aus Bucheckern von vorhandenen Altbäumen).

Holger Sticht, Landesvorsitzender des BUND in NRW

Holger Sticht, Landeschef und Waldexperte des Umweltverbands Umwelt und Naturschutz">BUND , spricht angesichts der aktuellen Debatte sogar von "Fake News" : "Wir haben keine Waldkrise, sondern eine Forstkrise." Politiker gingen einer Kampagne der Forstwirtschaft auf den Leim. Es gehe um Lobbyismus und den Kampf um Subventionen.

Die " Plantagen" der Forstwirtschaft seien gescheitert. Sticht: "Wenn ein Baum wegen der Trockenheit langsamer wächst, ist das holzwirtschaftlich blöd, aber ökologisch nicht relevant." Ein Waldgipfel ergebe nur Sinn, wenn man darüber diskutiere, wieder mehr ökologischen Wald und weniger "Baum-Plantagen" zuzulassen.

Video starten, abbrechen mit Escape Zeitsprung: Waldsterben. Lokalzeit OWL. . 05:06 Min. . Verfügbar bis 27.08.2020. WDR. Von Bärbel Wegener.

Stand: 29.08.2019, 13:07