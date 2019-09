Waldgipfel: Fichten-Monokulturen sind passé

Unser Gesprächspartner ist Landschaftsökologe und Biodiversitäts-Experte Norbert Hölzel von der Universität Münster.

WDR: Haben Sie das so erwartet - dass der Klimawandel den Wald schon jetzt derart schädigt?

Norbert Hölzel: Ich denke, es war für alle eine große Überraschung, dass es bereits jetzt solche deutlichen Signale gibt. Die Schäden sind besonders bei der Fichte gravierend - was damit zusammenhängt, dass sie gegenüber Trockenheit besonders sensibel ist. Aber auch Baumarten wie die Kiefer sind betroffen, die zum Teil auf großen Flächen, beispielsweise in der nördlichen Oberrheinebene, massive Schäden zeigt. Das hat man nicht so erwartet, da die Kiefer im Grunde sehr robust ist.

WDR: Die Sommer werden ja nun eher trocken bleiben. Was bedeutet das für die Wälder?

Hölzel: Das Problem wird sein, dass die heutigen Bestände in vielen Fällen weiterhin sehr stark geschädigt werden. Im Grunde müssen wir einen neuen Wald begründen, der sich an die neuen Bedingungen mit seinem Wurzelsystem anpasst.

WDR: Naturschutzverbände kritisieren, dass der Wald vor allem aus Fichten-Plantagen besteht. Ist das Teil des Problems?