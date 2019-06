Brandgefahr in Wäldern und auf Wiesen bleibt

Für die Feuerwehr Hünxe (Kreis Wesel) war es ein arbeitsreiches Wochenende: Am Samstag (29.06.2019) hatten rund 60 Quadratmeter Grasland Feuer gefangen. Weil die Kräfte schnell am Einsatzort eintrafen, konnten sie ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Am Sonntagmorgen gab es erneut einen Notruf wegen einer brennenden Grünfläche. Hier hatten Anwohner mit Gartenschläuchen schon gute Vorarbeit geleistet, für die Spezialisten gab es vor Ort nicht mehr viel zu tun.

Dutzende Löscheinsätze