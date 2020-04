Waldbrände: Das müssen Spaziergänger jetzt beachten

Wälder sind derzeit einer der wenigen Erholungsorte, in denen wir uns aus dem Weg gehen können. Immerhin stehen jedem Einwohner in NRW statistisch rund 532 Quadratmeter Wald zur Verfügung. Wälder bedecken fast ein Drittel der Landesfläche.



In diesen Tagen verursachten in NRW gleich mehrere Waldbrände größere Schäden und lange Großeinsätze der Feuerwehren. Drei Fragen und drei Antworten zu der aktuellen Situation im Wald.