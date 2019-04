Der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) warnt am Ostersonntag (21.04.2019) vor Bränden auf Wald- und Grasflächen. Laut dem Waldbrandindex des Wetterdienstes liege die Gefahr in Nordrhein-Westfalen bei Stufe 3 von 5. Am Niederrhein werde die Gefahr sogar auf Stufe 4 eingeschätzt.

"Wir haben durchweg hohe Temperaturen und ungeschützte Sonneneinstrahlung. Zudem hat es seit Tagen nicht mehr geregnet" , sagte DWD-Meteorologin Yvonne Tuchscherer am Freitag. Mit Regen sei vorerst nicht zu rechnen.