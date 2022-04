Waldbrände: Große Teile von NRW gefährdet

Ein 1.200 Quadratmeter großes Waldstück war am späten Samstagabend in Goch in Brand geraten. In Lohmar war zur gleichen Zeit eine rund 100 Quadratmeter große Fläche betroffen. In beiden Fällen hatte die Feuerwehr das Feuer nach einigen Stunden unter Kontrolle. Doch die Häufung von kleineren Bränden im Frühling sei kein gutes Zeichen, teilte die Feuerwehr in Lohmar mit. Die Waldbrandgefahr werde im Laufe des Sommers voraussichtlich weiter steigen.