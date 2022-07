Waldbrände: Diese Regionen sind besonders von Flammen bedroht

Italien

In Südtirol haben Blitzeinschläge bei einem heftigen Gewitter mehrere kleine Waldbrände verursacht. In Vilpian traf ein Blitz Bäume, ein Stück Wald brannte, konnte aber wieder gelöscht werden.

Südtirol ist in diesem Sommer von Waldbränden betroffen, weil es wenig geregnet und im Winter kaum geschneit hat. Die Autonome Provinz Bozen hat deshalb schon den Wassernotstand unter anderem im Einzugsgebiet des Flusses Etsch ausgerufen. So ist es verboten, zwischen 9 und 20 Uhr öffentliche und touristische Grünflächen zu gießen. Unter anderem für die Region um Bozen galt am Wochenende die Hitzewarnstufe Rot mit Temperaturen um die 38 Grad.

Griechenland

Die griechische Feuerwehr hat am Samstag gegen vier große Waldbrände im Land gekämpft - einer von ihnen auch im Badeort auf der Insel Lesbos. Mehr als 450 Menschen seien aus zwei Hotels und 92 Häusern in Vatera evakuiert worden, teilte die örtliche Polizei mit.

Das größte Feuer loderte laut Feuerwehr den dritten Tag in Nordostgriechenland nahe der türkischen Grenze im Nationalpark Dadia. Rund 200 Holzfäller und freiwillige Helfer schlugen Brandschneisen in den Wald. Die beiden anderen Feuer waren in entlegenen Gebieten Westmakedoniens und im südöstlichen Peloponnes ausgebrochen.