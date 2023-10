Waldbrände: Weniger Feuer in NRW, Australien erwartet "Horror-Sommer"

In NRW hat es in diesem Sommer weniger Waldbrände als in den Vorjahren gegeben. Grund ist offenbar die vergleichsweise feuchte Witterung. Das kühle Frühjahr und das regnerische Wetter in den Sommermonaten hätten sich günstig ausgewirkt, sagte ein Sprecher von Wald und Holz NRW in Bonn. Eine endgültige Bilanz gibt es erst zum Jahresende.

" Nur fünf Prozent der Waldbrände haben natürliche Ursachen ", sagte der Sprecher der Forstverwaltung. Der Auslöser lasse sich oft nicht genau aufklären. Doch würden die meisten Waldbrände von Menschen verursacht, etwa durch Grillen oder Zigaretten.

Waldbrand auf Teneriffa unter Kontrolle

In NRW waren Waldbrände in diesem Jahr also kein so großes Thema - in anderen Ländern ist die Lage anders. Auf der für Urlaube beliebten Kanaren-Insel Teneriffa hatte es erst vergangenen Mittwoch einen neuen Waldbrand gegeben. Nach zwei Tagen war er weitgehend unter Kontrolle.

Die Waldbrandgefahrenstufe war am Freitag von zwei auf eins (sehr geringe Gefahr) herabgesetzt worden, wie der regionale Sicherheitsminister Manuel Miranda mitteilte. Den amtlichen Angaben zufolge hatte es sich um eine "Reaktivierung" des verheerenden Feuers gehandelt, das im August im Norden und Nordosten Teneriffas rund 15.000 Hektar Natur zerstört hatte. Diesmal hätten die Flammen aber lediglich circa 30 Hektar erfasst, hieß es.