"Waldbeben" in Schottland: Wenn sich plötzlich der Boden hebt und senkt

In Schottland hat ein Spaziergänger beim Gang mit seinem Hund durch den Wald spektakuläre Aufnahmen von einem bebenden Waldboden gemacht. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Waldboden regelrecht aufreißt, ein Stück in die Höhe schwingt und sich wieder setzt. In einer anderen Einstellung geht eine richtige Wellenbewegung durch den Boden, die eine Spalte im Boden entstehen lässt. Im Hintergrund hört man, dass der Wind ziemlich stark weht. Das Video sieht auf den ersten Blick aus, als hätte es eine KI kreiert.

"Das sind Bäume die keine nassen Füße vertragen"

Angesprochen auf das, was im Video zu sehen ist, hat Förster Peter Wohlleben sofort eine Erklärung für das Spektakel. Das könne durchaus sein, wenn es auch sehr selten vorkomme, erklärt der bekannte Autor aus der Eifel im Gespräch mit dem WDR. Allerdings müssten dafür gleich mehrere Dinge zusammenkommen. Zunächst müssten es Bäume sein, die sehr flach im Boden wurzeln und somit nicht in tieferen Erdschichten verankert sind.

Förster und Autor Peter Wohlleben

" Und dann sind es Bäume, die keine nassen Füße vertragen ." Wenn dann viel Wasser im Boden sei, käme bei starkem Wind das Wurzelgeflecht über der nassen Erdschicht ins Wiegen, " wie ein Getreidefeld. Manchmal stampften Bäume wie ein Schiff in den Boden, sodass das Wasser spritzt." Vorkommen könnte dies auf Moorböden aber auch zum Beispiel in Fichtenplantagen. In dieser Situation noch in aller Ruhe ein Filmchen zu drehen, sei allerdings gefährlich. " Wer das sieht, sollte lieber schnellstens nach Hause gehen ."

Atmender Wald in Kanada

Schon 2018 wurde zufällig so ein atmender Wald in Kanada gefilmt. Die damalige Erklärung: Regen hatte den Waldboden aufgeweicht und den Baumwurzeln den Halt genommen. Als dann noch heftiger Wind ins Spiel kam, hätten die sich biegenden Bäume mit ihren Wurzeln den Boden angehoben, so die Erklärung im kanadischen Fernsehsender "The Weather Network". Die Wurzeln seien unter dem Boden so miteinander verbunden, dass sie den Boden auch auf der umliegenden Fläche des Baumes anheben könnten.

Wackelwald: Federnd über den Waldboden

Ein nicht minder spektaluläres Naturphänomen gibt es in Baden-Württemberg quasi ständig zu sehen - oder besser zu fühlen. Dort gibt es ein Waldgebiet in Bad Buchau, in dem die Bäume auf einem Moorboden stehen. Besucher merken es schnell, denn der Boden federt ungewöhnlich. Vor allem nach starkem Regen. Längst ist das Gebiet unter dem Namen "Wackelwald" bekannt und längst ein touristisches Highlight.

NRW hat die schwebend Fichte

Verrückte Naturphänomene gibt es übrigens auch in NRW. Immerhin schwebt in Bestwig im Sauerland eine Fichte im Wald - scheinbar ohne Bodenkontakt. Bei näherem Hinsehen aber sieht man, dass einer der Äste des abgesägten Fichtenstammes wieder in die Haupt-Fichte eingewachsen ist.