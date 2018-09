Mischwald statt Monokultur

Nicht so anfällig: Der Mischwald

Wenn Wasser fehlt, müssen Bäume mehr leisten, um an Wasser zu kommen. Dann hängen Blätter schlaff und ganze Äste werden abgestoßen. " Wenn sie über die Wurzeln nicht mehr an Wasser kommen, sterben sie ab ", so Altrogge. Die Gegenstrategie laute: Nadel-Monokultur in Mischbestände umbauen und Alt- und Jungbestände mischen. " Wälder, die reich strukturiert sind, sind stabiler ."

Sofortmaßnahme: Befallene Bäume fällen