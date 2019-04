Die Forstbetriebe sollen dabei vor allem heimische Arten pflanzen, empfiehlt das Ministerium. Es könnten aber auch Baumarten aus anderen Teilen Deutschlands oder der Welt "beigemischt" werden. So sei beispielsweise die in Süddeutschland verbreitete Weißtanne eine " vielversprechende Baumart ".

Übeltäter Borkenkäfer

Der Wald in NRW hat in den vergangenen Monaten viel mitmachen müssen: So machte beispielsweise den Ahornbäumen die Rußrindenkrankheit und den Fichten der Borkenkäfer zu schaffen.