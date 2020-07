Klimawandel: Schädlinge im Wald vermehren sich rapide

Mit sogenannten Trinet-Fallen kämpfen die Forstämter, so wie hier in Hilchenbach im Sauerland, gegen die Borkenkäfer-Plage. In der Mitte der Netze hängt ein für den Borkenkäfer attraktiver Sexuallockstoff. Wollen die Käfer ihn erreichen, bleiben sie in den Netzen hängen und verenden.