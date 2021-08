Anti-Grünen-Kampagne mit Großplakaten: Was dahinter steckt

AfD streitet Verbindung ab

Die AfD will mit der Plakataktion nichts zu tun haben. In einem Brief an Parteigremien und die AfD -Bundestagswahlkandidaten schreiben die Vorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla: "Obgleich diese Kampagne inhaltlich begrüßenswert ist und mehrere Punkte unseres Bundeswahlprogramms anspricht, existiert keinerlei organisatorische, finanzielle oder sonstige Verbindung zur Alternative für Deutschland." Meuthen sagte dem WDR, er habe von der Kampagne erst aus den Medien erfahren.

Auch Bendel sagt, die Kampagne stehe "in keinerlei Zusammenhang mit der AfD " . Bendels Angaben zufolge wurden deutschlandweit in mehr als 50 Großstädten mehrere Tausend Plakate gegen die Grünen platziert. Zu den Kosten und zu möglichen Geldgebern macht er keine Angaben. "Zu finanziellen Aspekten äußern wir uns grundsätzlich nicht" , sagte er am Donnerstag dem WDR .

Ströer lehnte mehrere Motive ab

Der Plakatflächenvermieter Ströer teilte auf Nachfrage von tagesschau.de mit, das Unternehmen habe mehrere Motive der Kampagne abgelehnt, da diese nicht rechtskonform gewesen seien.

Aber ist die Kampagne rechtlich haltbar? "So lange keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden, sind solche Negativ-Kampagnen erlaubt" , sagte der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne dem WDR . "Wahlkämpfe kennen keine Samthandschuhe."

Dass Vorfeldorganisationen von Parteien Wahlempfehlungen aussprächen, sei an sich nicht neu. "An eine in dieser Form vergleichbare Anti-Kampagne wie derzeit gegen die Grünen kann ich mich aber nicht erinnern" , sagte Höhne, der stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin ist.

Möglicherweise gegenteiliger Effekt

Die Zuspitzung liege zum einen daran, dass die Grünen zum ersten Mal Chancen hätten, die Kanzlerin zu stellen - so Experte Höhne. Zum anderen habe "der rechtspopulistische Komplex" zu einer Verrohung der politischen Kommunikation beigetragen.

Welche Wirkung eine solche Plakataktion habe, sei schwer zu sagen. Sie eigene sich kaum, um Wählerinnen und Wähler umzustimmen. "Diese Kampagne kann für ihre Initiatoren sogar nach hinten losgehen und zu einer Mobilisierung im Spektrum der Angegriffenen beitragen."

Zuspruch von der SPD

Anzeichen für einen solchen Effekt zeigt sich derzeit im Netz: Die SPD solidarisiert mit den Grünen. Auf Twitter schrieb SPD -Generalsekretär Lars Klingbeil: "#GrünerMist ist #RechterMüll. Demokraten halten zusammen." Die Sozialdemokraten gelten als ein möglicher Koalitionspartner der Grünen nach der Bundestagswahl.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Thomas Kutschaty sagte dem WDR : "Diese Schmutzkampagne ist wirklich widerlich. Eine demokratische Partei in die totalitäre Ecke zu rücken, überschreitet eine Grenze. Wer solche Plakate macht, sagt mehr über sich selbst aus als über den politischen Mitbewerber."

Auch Kampagne gegen CDU

Dass Negativ-Kampagnen aber auch aus anderen Ecken betrieben werden, zeigt das Beispiel "Extinction Rebellion". Von der Umweltbewegung ging eine Großplakat-Aktion im Stil der CDU aus - mit großem Partei-Logo. Sie trug den Titel "Alle reden vom Klima. Wir ruinieren es - CDU ".

Stand: 12.08.2021, 16:42