Live-Ticker zu Wahlen in den USA: Trump oder Biden - wer macht das Rennen?

Heute wird gewählt: Trump oder Biden?

In den USA ist Wahltag. Fast 100 Millionen Amerikaner habe ihre Stimme schon per Briefwahl abgegeben. In den Umfragen liegt der demokratische Herausfordere Biden vor Präsident Trump. Weil das Wahlsystem in den USA kompliziert ist, sind Prognosen schwierig. Möglicherweise ist erst in einigen Tagen klar, wer gewonnen hat.

US-Wahl 2020 – live aus dem Newsroom

Am Morgen nach der Wahlnacht in den USA bietet der Newsroom in zwei Livestreams um 6 und um 8 Uhr erste Analysen. Presenterin Caro Wißing spricht unter anderem mit Jan Koch, der für den Podcast 0630 live aus New York berichtet, und mit der früheren US-Korrespondentin Martina Buttler ( WDR 2 ).

Die Livestreams werden hier im Live-Ticker, im YouTube-Kanal WDR aktuell, auf den Facebook-Seiten Aktuelle Stunde und WDR aktuell gestreamt. Das Besondere: Zuschauer können ihre Frage direkt in den Streams beantworten lassen.