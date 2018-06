Türkei-Wahlen: Einschüchterung auch in NRW

WDR: Aber warum gibt es hier so viele überzeugte Erdogan-Anhänger?

Okkan: Die gleichgeschaltete Presse der Türkei hat auch die Migranten hier deutlich im Griff. Wir Journalisten hier sprechen die Menschen zu Hause ja kaum in der türkischen Sprache an - für viele ist es aber immer noch die Muttersprache. Ich würde mir daher mehr muttersprachliche Medienangebote wünschen. Die deutschsprachigen Angebote kommen auch in der zweiten und dritten Generation nicht an.

WDR: Sie unterstützen mit dem KulturForum Türkei-Deutschland Menschen, die in letzter Zeit aus der Türkei geflüchtet sind. Können diese überhaupt an den Wahlen teilnehmen?

Okkan: Nach Möglichkeit versuchen sie, sich an den Wahlen zu beteiligen. Aber zum Teil werden Sie an der Wahl gehindert: Viele haben beispielsweise in den Konsulaten Probleme, sich in die Wahlregister einzutragen.