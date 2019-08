Das Ruhrgebiet einerseits sowie Sachsen und Brandenburg andererseits trennt Vieles. Doch eines haben sie gemeinsam: Sowohl im Revier als auch in den beiden ostdeutschen Ländern, in denen am Sonntag (01.09.2019) gewählt wird, stößt die AfD auf großen Zuspruch.

Vor allem in Städten und Kreisen mit großem Bevölkerungsschwund ist die AfD stark, wie ARD -Wahlexperte und WDR -Programmdirektor Jörg Schönenborn analysierte. Dies lasse sich bei vielen Wahlen beobachten. " Nichts beeinflusst das Wahlverhalten mehr als die Frage, ob man in einer sterbenden oder einer boomenden Region lebt ", sagte er.Grundlage für diese Einschätzung bildet seine Analyse der jüngsten Europawahl: Demnach hat die AfD in Sachsen in wachsenden Wahlkreisen einen Stimmenanteil von 16,8 Prozent eingefahren, in stark schrumpfenden Wahlkreisen hingegen 28,5 Prozent. Und von diesen gebe es in Sachsen besonders viele, so Schönenborn.