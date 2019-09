Was kommt nach der Österreich-Wahl?

Wie geht es direkt nach der Wahl weiter?

Die Wahllokale schließen anders als in Deutschland schon um 17 Uhr. Direkt danach gibt es nicht nur Prognosen, sondern bereits amtliche Hochrechnungen. Ein Endergebnis - ohne Briefwähler - wird für etwa 20 Uhr erwartet.

Die meisten Briefwahl-Stimmen werden erst am Montag ausgezählt, einige sogar erst am Donnerstag. Rund ein Sechstel der 6,4 Millionen Wahlberechtigten hat sich diesmal für die Wahl per Brief entschieden - so viele wie noch nie.

Steht das Wahlergebnis, wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Später ernennt er auch den Kanzler. Die erste Sitzung des neuen Nationalrats ist für den 23. Oktober vorgesehen.