Aufrüstung und Waffenlieferungen: Wer verdient daran?

Wie reagieren die Märkte?

An der Börse sind die Aktien von Rüstungsherstellern bereits seit dem russischen Einmarsch im Höhenflug. Beispiel Rheinmetall: Allein durch die Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes werde sich der Umsatz mit der Bundeswehr auf mindestens vier Milliarden Euro pro Jahr verdoppeln, erklärte Konzernchef Armin Paperger am Dienstag. In den vergangenen Wochen hatte sich der Aktienwert des Unternehmens ebenfalls verdoppelt.

Davon profitieren nicht nur die privaten und institutionellen Anteilseigner, die mit satten Dividenden rechnen können. Auch der Bund hält Beteiligungen an Waffenherstellern, verdient also direkt an den hohen Aktienkursen mit. Nicht nur bei ausgewiesenen Staatskonzernen wie Airbus, sondern zum Beispiel auch am bayrischen Konzern Hensoldt, der Radar-Anlagen zur Überwachung, Aufklärung, Flugsicherung und Luftverteidigung produziert.