Am vergangenen Wochenende starben 31 Menschen bei Amokläufen in den USA: Zwei junge Männer schossen in den Städten El Paso und Dayton um sich. Das sind in diesem Jahr zwei von 33.822 Vorfällen mit Schusswaffen in den USA. Dies gab die Non-Profit-Organisation "Gun Violence Archive" am Freitag (09.08.2019) bekannt.