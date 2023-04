Russischer Vulkan spuckt riesige Aschewolke

Die Eruption des Schiwelutsch, einer der aktivsten Vulkane auf der Halbinsel Kamtschatka, hatte eine 20 Kilometer hohe Rauchsäule zur Folge.

Nach Angaben der Russischen Akademie der Wissenschaften für Geophysik ging Asche auf einer Fläche von 108.000 Quadratkilometern nieder. Experten bezeichneten den vulkanischen Niederschlag als den größten seit fast 60 Jahren. Die Aschewolke erstreckte sich über 500 Kilometer.

Luftraum gesperrt, Schulen geschlossen

Die örtlichen Behörden sperrten den Luftraum über dem Gebiet und rieten den Bewohnern, in ihren Häusern zu bleiben. In mehreren Gemeinden wurden die Schulen geschlossen. In zwei Dörfern war die Stromversorgung für einige Stunden unterbrochen.

Kamtschatka liegt etwa 6.600 Kilometer östlich von Moskau und ist mit etwa 30 aktiven Vulkanen eines der Gebiete mit der weltweit höchsten Konzentration geothermischer Aktivität.