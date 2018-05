Bestseller-Autorin Charlotte Roche ("Feuchtgebiete") und fünf weitere Frauen erheben den Vorwurf, WDR -Filmchef Gebhard Henke habe sie sexuell belästigt. Im "Spiegel" vom Samstag (05.05.2018) schildern sie Details.

"Spiegel Online" zitierte Roche am Freitag so: "Er gab mir die rechte Hand und legte mir die linke gleichzeitig fest mitten auf den Po." Sie habe versucht, sich zu entziehen, doch er habe sich mitbewegt.

Anwalt: "Freie Erfindung"

Der "Tatort"-Koordinator bestreitet die Anschuldigungen. Zu den Vorwürfen von Roche sagte sein Anwalt Peter Raue dem WDR: "Das ist eine freie Erfindung. Schon die Tatsache, dass ich die Hand gebe und gleichzeitig den Po anlange, ist nicht leicht vorstellbar."

Raue will vom Sender bis zum 10. Mai wissen, wer welche Vorwürfe erhebt: "Wenn diese Auskunft da ist, werden wir Stellung nehmen." Spiegel-Autorin Ann-Katrin Müller sagte dem WDR, sie halte die Aussagen der Frauen "für sehr glaubwürdig" .

Betroffene schildern konkrete Vorfälle