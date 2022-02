Vorsicht vor Beauty-Apps: Einige vermarkten Gesichtsdaten

Der Anbieter der App gibt sogar zu, solche Daten weiterzugeben. In den Nutzungsbedingungen der App findet sich sogar der ausdrückliche Hinweis, dass „biometrische Daten“ erfasst und zu Werbezwecken weitergegeben werden.

Viele Apps verarbeiten Daten rechtswidrig

Doch ein solcher Hinweis allein reicht nicht aus. Der auf IT-Recht spezialisierte Anwalt Christian Solmecke stellt klar: „Biometrische Daten werden in der DSGVO unter einem besonderen Paragrafen geregelt – und gelten als ganz besonders schützenswert“ . Eine Weitergabe sei unter keinen Umständen ohne Einwilligung erlaubt. „Ein Hinweis in den AGB oder nur in der Datenschutzerklärung, reicht definitiv nicht aus“ , stellt Solmecke klar. Es müsste also ganz besonders noch mal ein Extrahinweis her, den User auch anklicken müssen.

Dabei basiert das Geschäftsmodell von Apps wie Perfect365 nicht mal nur auf Werbung oder die Weitergabe von Daten: Die Macher lassen sich neben der Datenweitergabe laut Mobilsicher auch von Kosmetikunternehmen dafür bezahlen, dass Nutzer deren Produkte dort virtuell ausprobieren können. Darüber hinaus gibt es auch noch In-App-Käufe. Trotzdem werden Daten verkauft.

Dass die bei der Installation der App übliche Zustimmung zur Datenschutzerklärung eine wirklich informierte Einwilligung ist, darf bezweifelt werden. Denn laut Mobilsicher erscheint nach der Installation der App zwar ein generelles Einwilligungsmenü, das aber keinen Hinweis auf biometrische Daten enthält.

Zunehmender Widerstand gegen Datenverarbeitung

Da solche Apps häufig auch Minderjährige einsetzen, sollte der Datenschutz besonders ernst genommen werden. Bislang unternehmen Datenschutzbehörden aber kaum etwas gegen solche Rechtsverstöße. Die Veröffentlichung von mobilsicher.de will die Dramatik der Entwicklung deutlich machen.

Denn biometrische Daten sind ein boomendes Geschäft. Unternehmen wie PimEyes oder Clearview AI haben sich in der Vergangenheit auch schon unrechtmäßig biometrische Daten von unzähligen Menschen verschafft – und zu Geld gemacht.

Aber die Gegenwehr nimmt zu. Auf zivilgesellschaftlicher Ebene kämpft die Initiative „Reclaim Your Face“ für ein Verbot von biometrischer Massenüberwachung. Die Initiative sammelt auf ihrer Kampagnen-Webseite Unterschriften, um später ein Quorum für eine „Europäische Bürgerinitiative“ zu erreichen.