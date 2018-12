Werden Vorsätze auch umgesetzt?

Ob der Vorsatz dann wirklich in die Tat umgesetzt wird, steht auf einem anderen Blatt: In diesem Jahr hatten laut DAK-Studie 39 Prozent der Nordrhein-Westfalen gute Vorsätze, fast 60 Prozent hielten immerhin mehr als drei Monate durch. Für die Forsa-Umfrage wurden mehr als 1000 Menschen in Nordrhein-Westfalen befragt.

Video starten, abbrechen mit Escape Jugendliche sehen Social Media zunehmend kritisch | Aktuelle Stunde | 19.11.2018 | 02:09 Min. | Verfügbar bis 19.11.2019 | WDR | Von Marion Berkowitz

Stand: 17.12.2018, 18:55