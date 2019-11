Vorlesetag mit Mats Hummels und Nazan Eckes

Literarische Erlebnisse mit Prominenten wie Charlotte Roche und Mats Hummels - die gab es für Kinder am Freitag (15.11.2019) beim Vorlesetag in Nordrhein-Westfalen. Bundesweit nahmen an der Aktion nach Angaben der Veranstalter mehr als 650.000 Vorleser und Zuhörer teil.

Mats Hummels und Charlotte Roche

Autorin Charlotte Roche hatte sich für Leverkusen angekündigt, Fußballer Mats Hummels las in Dortmund vor. Dort besuchte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund die Kinder der Franziskus-Kita. Erst wurde gelesen, dann Fußball gespielt.